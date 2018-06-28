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ليبرمان لن ننجر لضغوط اعلامية وشعبية لشن حرب الآن

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:02 - 28 يونيو 2018
وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان
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قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان: " إنه في داخل مجتمعنا الاسرائيلي هناك اشخاص ذوي نفس قصير يريدون منا ان نشن حرب الآن  وحسم المعركة الآن".

و أوضح ليبرمان خلال كلمة القاها  خلال مراسم تخريج دورة طيران في قاعدة "ختصريم" الجوية: "نحن نسير وفق سياسة امنية جدية، و لن نستجيب لضغوط وسائل الاعلام الاسرائيلية او الشارع الاسرائيلي، مشيراً الى أن "اسرائيل" تواجه تحديات وتهديدات  كثيرة  مع قطاع غزة وعلي الحدود الشمالية".

و أضاف: "إن الشيء الأهم  بالنسبة لنا هو حفظ امن اسرائيل، فنحن نعمل وفق سياسة مسؤولة وفقا لمصالح اسرائيل، و ليس لدينا النية لننجر لحرب بل نحن من يقرر قيادة الحرب، و سوف نفعل ما نريد كما ينبغي".

 

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