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نتنياهو يهدد غزة: سلاح الجو سيحسم المعركة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:55 - 28 يونيو 2018
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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هدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو قطاع غزة بأن سلاح الجو سيحسم أي معركة قادمة مع المقاومة في القطاع.

و قال نتنياهو: " من يجرنا لمواجهة عسكرية سيندم على ذلك كثيرا  فللسلاح الجوي الاسرائيلي دور حاسم لأي حرب مقبلة مع القطاع".

جاءت تهديدات نتنياهو خلال خطاب ألقاه خلال مراسم تخريج دورة طيران في قاعدة ختصريم الجوية .

 واوضح نتنياهو  قائلا: "إن اسرائيل ستواصل وقف تموضع ايران داخل سوريا".

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن نتنياهو قوله: " نحن  مصرون على وقف التهديد الايراني،  فسلاح الجو  سيواصل استهداف اهادف ايرانية في سوريا  فجهودنا لوضع ايران في مكانها اثمرت فايران تريد ابادة اسرائيل  فلن نسمح لها تطوير سلاح ذري،  ولن نسمح لها بتحويل سوريا لقاعدة لإطلاق الصواريخ نحو اسرائيل".

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