التربية والتعليم تعلن عن منح دراسية في اليونان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في اليونان للعام 2018.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة يكون مرفقًا بالوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول.

وأضافت" تقدم الطلبات يكون في مقر الوزارة بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو الخميس 19/7/2018 الساعة الواحدة ظهراً".

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.