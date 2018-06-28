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نابلس: القبض على شخص بحوزته 39 قطعة أثرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:17 - 28 يونيو 2018
قطع أثرية قطع أثرية
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ضبطت الشرطة اليوم 39 قطعة أثرية، وألقت القبض على الشخص الذي كانت بحوزته وسط نابلس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد توفر معلومات لشرطة السياحة والآثار عن وجود شخص بحوزته مقتنيات أثرية في مدينة نابلس، تحركت على الفور قوة من الشرطة، وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته 39 قطعة أثرية، من ضمنها 37 نقدية أثرية، وخاتمين أثريين.

وأضاف البيان أنه وبعد ضبط القطع الأثرية قامت دائرة الآثار بفحصها، وتبين أنها قطع أثرية تعود للعصرين البيزنطي والروماني.

وأكد البيان توقيف المشتبه به وإحالته والمضبوطات للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية أصولا.

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