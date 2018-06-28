اندلاع 15 حريق في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت اليوم الخميس، 15 حريق في مستوطنات "إسرائيلية" بما يعرف "غلاف قطاع غزة" بفعل طائرات وبالونات حارقة.

وذكرت صحيفة معاريف"، أن 15 حريقاً اندلع في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم الخميس وحتى ساعات المساء، بفعل طائرات وبالونات حارقة، يتركز معظمها في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت أن حريقًا كبيرًا اندلع في مستوطنة "عالوميم"، إضافة إلى حريق كبير اندلع في أحراش غابة " شوكداه" شرق مستوطنة "بئيري" شرق المحافظة الوسطى بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد.

وقالت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراقهما.

وتحولت الأراضي الزراعية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خلال الأسابيع الماضية إلى أراضي سوداء بفعل الطائرات والبالونات الحارقة.