التوقيع على عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء بغزة

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بتمويل من دولة الكويت الشقيقة، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال الحساينة خلال مراسم التوقيع: أتقدم باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي حمد بالشكر والعرفان من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق على دعمهم أبناء شعبنا الفلسطيني، والشكر موصول للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ممثلاً بالشيخ صباح خالد الأحمد الصباح وكافة العاملين في الصندوق.

وأضاف: "نوقع عقد مشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بغزة ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة، هذا المشروع الهام والحيوي والذي سيخدم سكان القطاع كافة؛ هو رسالة الوفاء من الحكومة والشعب الكويتي الشقيق لأشقائهم الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي للعدوان الإسرائيلي، خاصة ما يعانيه أبناء شعبنا في قطاع غزة من استمرار للحصار وتدمير لكافة القطاعات الأساسية والحيوية من البنية التحتية إلى المنشآت والمرافق الصحية والاقتصادية ومراكز تقديم خدمات الجمهور.

وثمن الحساينة جهود كافة الطواقم المشاركة في إنجاز مشروع مستشفى الولادة من الفريق الوطني والمكتب الاستشاري ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الصحة، الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل الإسراع في إنشاء هذا المشروع الهام.