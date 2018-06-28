الصندوق القومي يقدم منحة مالية لأكاديمية المحترفين لتأمين الإقامة بفرنسا

قام الصندوق القومي الفلسطيني الْيَوْمَ الخميس بتقديم منحة مالية قدرها ٥٠٠٠ آلاف دولار لتأمين باقي إقامة بعثة منتخب أكاديمية المحترفين الفلسطينيين للمشاركة في بطولة باريس الدولية لكرة القدم دعما للشباب الفلسطيني.

وقال رئيس الصندوق القومي الفلسطيني الدكتور رمزي خوري في تصريح صحفي على هامش لقائه ببعثة المنتخب بمقر الصندوق في العاصمة الاردنية عمان انه سيتم صرف مبلغ إضافي الي بعثة المنتخب لتأمين باقي إقامة البعثة في العاصمة الفرنسية خلال مشاركتهم بالبطولة.

وأكد الدكتور خوري أن كافة أفراد البعثة يعتبروا رسل لفلسطين وقطاع غزة وأن الشعب الفلسطيني يحب الحياة والعيش بسلام ويبحث عن مستقبل أفضل اضافة إلى أنه يمثل فلسطين وأهالينا وشعبنا في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات أجمل تمثيل لإعطاء صورة مشرفة للعالم الاوروبي ان الشعب الفلسطيني يريد السلام وكسر الحصار.

وأعرب عن اعتزازه وافتخاره بمشاركة منتخب الأكاديمية واللعب مباريات دولية بحضور ٨٠ دولة في العالم.

وقام الدكتور رمزي خلال اللقاء باستقبال كافة أفراد بعثة المنتخب في مقر الصندوق القومي وأخذ بعض الصور التذكارية وحثهم على المضي قدما للحصول على البطولة الدولية.

من جهته أعرب رئيس البعثة وأكاديمية المحترفين اياد سيسالم عن شكره للصندوق القومي الفلسطيني ورئيسه الدكتور رمزي خوري على حفاوة الاستقبال للشباب الفلسطيني القادم من قطاع غزة واحتضانه للبعثة التي تمثل دولة فلسطين في المحافل الدولية.

يشار إلى أن بعثة المنتخب غادرت قطاع غزة الأحد الماضي عبر معبر بيت حانون للمشاركة في البطولة الدولية لكرة القدم للأشبال الذين تقل أعمارهم عن 15 عام والتي تبدأ في السابع من يوليو المقبل في العاصمة الفرنسية.