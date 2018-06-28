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فاتورة الكهرباء تشعل ثورة إلكترونية في السعودية

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 16:56 - 28 يونيو 2018
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تفاجأ عدد كبير من المواطنين السعوديين من الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الكهرباء على الرغم من أن استهلاكهم لم يتغير عن باقي الأشهر.

وغرد مئات السعوديين على منصة "تويتر" على وسم #فاتورة_الكهرباء، ليعبروا عن شكواهم وغضبهم مما لحق بهم، ومن الزيادة التي اعتبروها "غير منطقية".

وعرض المغردون الفرق بين الفواتير القديمة والفواتير الحالية التي وصلت لدى البعض إلى ضعفين الفواتير السابقة، وسط ذهول كبير واستغراب.

وطالب المغردون شركة الكهرباء في السعودية إيضاح ما حدث وتفسير الارتفاع الكبير على الفواتير المستحقة.

المغرد صلاح الغيدان قال: "في إجازة والبيت فاضي والفاتورة أعلى من الشهر السابق ! الله يهديني ليش طلعت إجازة".

وقال عبدالغني الشريف: "أرقام فلكية والصيف لم يبدأ حتى الآن، أتمنى من المسؤولين التدخل لأن هناك عائلات لا تستطيع التسديد وأرقام الفواتير مفاجئة وغير مقبولة".

وفي حالة من الاستغراب قال نبيل المعجل: "أن تقفز #فاتورة_الكهرباء من شهر إبريل إلى شهر مايو الضعفين (مثال من 600 إلى 1800 ريال) فهذا غير مفهوم، وأعان الله قليلي الدخل إن كانت النسبة نفسها".

أما فواز الباشا فقال: "أرجو أن لا يخرج لنا أحد مسؤولي شركة الكهرباء ويقدم لنا نصائح ومواعظ عن كيفية ترشيد الاستهلاك في ظل حرارة تصل للـ ٥٠ مئوية".

 

 

 

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