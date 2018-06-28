"الجهاد الإسلامي" تكرم عائلة الشهيد عمر خالد بالبيرة

كرمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة البيرة الشهيد عائلة شبل سرايا القدس "عمرو فاروق محمد خالد " في الذكرى السنوية السادسة عشر لاستشهاده، حيث قدم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في مدينة البيرة وسام المرابطين ودرع الوفاء والتحدي للوالد الشهيد القائد فاروق.

وقام كوادر الحركة بتوزيع السيرة الذاتية وتعليق يافطات وصور للشهيد عمرو على منزله وفي شوارع المدينة، وتوزيع سلاسل للأطفال تتضمن صور الشهيد وسيرته.

واستشهد عمرو في 14 من يناير- كانون ثاني 2001 بعد أسبوع من إصابته برصاصتين في وجهه، خلال عودته من أداء امتحان في مدرسة هو وأصدقائه.

وعن سيرته الذاتية فقد ترعرع الشهيد في مدينة البيرة وسط عائلة متدينة بسيطة الحال، ودرس في مدرسة المغتربين فيها، وبرز بدوه الرياضي في مؤسسات مدينة البيرة، ومخيم الأمعري، وفرق مساجد محافظة رام الله والبيرة الرياضية.

وتميز الشهيد بدوره التعاوني والتطوعي مع زملائه في المدرسة، والتزامه بفعاليات الرابطة وتوزيع مواضيع مجلة الرابطة الإسلامية على الطلبة، وكان مثالا بين زملائه مرحا، ودوام الابتسامة.