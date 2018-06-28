اتحاد موظفي الأونروا: على الجميع أن يكون جاهز لمعركة الكرامة والعزة

دعا اتحاد الموظفين لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة، جميع اللاجئين لأن يكونوا على جهوزية تامة لخوض معركة الكرامة والعزة، وللحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين.

وأكد الاتحاد في بيان وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه اليوم الخميس، أن الإجراءات والتقليصات التي تشهدها وكالة الغوث هذا العام تأتي ضمن سلسلة تضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني.

وقال الاتحاد: "إن استمرار الإجراءات والتقليصات ضد اللاجئين يعني أن 7 ملايين من اللاجئ والمشردين والمشتتين في أصقاع الأرض لا يستحقون العيش بالحد الأدنى كباقي الشعوب في العالم".

وأضاف: "إجراءات التقليص التي تتم لا تتوافق مع نداء المفوض العام بأن "الكرامة لا تقدر بثمن"، بل بالعكس إننا ندفع ثمن كرامتنا ولجؤنا وبعدنا عن أرضنا، وندفع ثمناً غالياً على حساب كرامتنا وقوت أبنائنا وتجويعهم وتركيعهم".

وتابع البيان: "إن العالم أجمع لا يدرك معنى أن يجوع اللاجئ الفلسطيني وأن يساوم على كرامته، فلن يكون أمامه سوى التطرف والانفجار في وجه من تسبب في كارثته الممتدة منذ عقود.

وطالب اتحاد الموظفين في بيانه، العالم الحر بالضغط على الدول المانحة بزيادة حصتها لتعويض النقص الأمريكي في موازنة الأونروا، مشيراً إلى وجود أكثر من ربع مليون طالب فلسطيني في غزة فقط ينتظرون فتح مدارسهم، وهناك أكثر من مليون لاجئ فلسطيني يحتاج الكابونات في غزة المحاصرة، إضافة إلى وجود أكثر من 5.3 مليون لاجئ يصطفون على بوابات العيادات ويتلقون العلاج الأولي، متسائلاً هل حكمتم عليهم بالإعدام؟

كما طالب الاتحاد، إدارة الوكالة لعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب تمس وتهدد الأمن الوظيفي للموظفين وتسحب كل الإنجازات السابقة للانتخابات، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين.

وشدد الاتحاد على أن الجميع يجب أن يكون على جاهزية تامة لخوض معركة من أجل الكرامة والعزة لكل اللاجئين الفلسطينيين.





