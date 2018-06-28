الاتحاد يقرر تتويج أبطال الموسم الكروي بالتزامن في الضفة وغزة والشتات

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تتويج أبطال الموسم الكروي لعام (2017/2018) الأحد القادم بالتزامن في رام الله وغزة والشتات.

وأوضح الاتحاد أن الاحتفال بتتويج أبطال الموسم الكروي سيقام يوم الأحد المقبل في مدينة رام الله بقاعة فندق "الميلينيوم" (الموفمبيك سابقا) الساعة السادسة مساء، تحت رعاية رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، والعديد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والأسرة الرياضية.

وسيتوج الاتحاد، حسب بيان أصدره، اليوم الخميس، أبطال الموسم الكوري في دوري المحترفين والاحتراف الجزئي والدرجات وبطولتي كأس الشهيد ابو عمار والكأس.

ويتضمن الاحتفال العديد من الفقرات، كما سيتم والمؤسسات تكريم العديد من الجهات التي ساهمت في انجاح الموسم الكروي.

ولفت الاتحاد إلى أن حفل تتويج الإبطال هذا العام سيقام بالتزامن مع المحافظات الجنوبية التي ستنظم احتفالها في فندق المتحف، وكذلك الشتات.