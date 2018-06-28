الحمد الله لميلادينوف: الحل الاقتصادي لقضيتنا لن ينجح

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، أن أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية لن ينجح إذا كان على حساب حقوق ابناء شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الخميس.

وقال الحمد الله: "إن الحكومة ملتزمة في تلبية احتياجات أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، لا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى التزامها بمساندة الأونروا، ودعمها لتنفيذ المشاريع الحيوية في غزة خاصة في قطاعات الطاقة والمياه".

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وحقوقنا المشروعة، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".