وثيقة.. الأزهر بغزة توافق نهائياً على منحة قطرية لطلابها

كشفت وثيقة مسربة، اليوم الخميس، أن رئيس جامعة الأزهر بغزة د. عبد الخالق الفرا، أقر بالموافقة النهائية على حصول الجامعة لمنحة دولة قطر بقيمة 700 ألف دولار أمريكي.

وبحسب الوثيقة الموجهة لأعضاء مجلس الجامعة، فإنه تم إقرار حصول الجامعة على المنحة القطرية لمساعدة طلبة الجامعة، داعياً الأعضاء لاستقبال ضيف الجامعة وحضور مراسم توقيع الاتفاقية.

ومن المقرر أن يُقام حفل استقبال الضيف القطري لتوقيع الاتفاقية التي تنص على مساعدة طلبة الجامعة بمبلغ وقدره 700 ألف دولار أمريكي، يوم السبت القادم الموافق 2018/6/30 في قاعة المرحوم هاني الشوا داخل حرم الجامعة.

واحتشد العشرات من خريجي جامعة الأزهر، المقبولة أسمائهم في منحة اللجنة الوطنية للتكافل الاجتماعي "تكافل" في مشروع "تحرير الشهادات مقابل العمل"، مطلع مايو الماضي، داخل حرم الجماعة تعبيراً عن رفضهم لقرار عدم توقيع مجلس أمناء جامعة الأزهر على منحة تحرير شهاداتهم.

الجدير ذكره أن اللجنة الوطنية الإسلامية "تكافل"، قالت في وقت سابق: إنها "تفاجئت بتعطيل جامعة الأزهر ممثلة برئيسها عبد الخالق الفرا، اتفاقاً يفضي إلى تحرير شهادات الخريجين مقابل التطوع، وتعطيل كافة التفاهمات بهذا الخصوص، لأسباب غير معلومة".