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قتلى في تحطم طائرة بحي سكني وسط الهند

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:00 - 28 يونيو 2018
تحطم طائرة بعد سقوطها تحطم طائرة بعد سقوطها
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قالت الشرطة الهندية ومسؤولون في قطاع الطيران، إن طائرة صغيرة تحطمت في إحدى ضواحي مومباي العاصمة المالية للبلاد، الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها وآخر خامس على الأرض.

وبيّنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، أن الطائرة وهي من طراز "كينج أير سي-90" مملوكة لشركة "يو.واي. أفييشن" الخاصة، قد كانت في رحلة تجريبية وعلى متنها طياران ومهندسان.

ونقلت "رويترز" عن الشرطة الهندية قولها إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها واشتعلت فيها النيران، وقتل ركابها أحد المارة على الأرض.

وأشارت السلطات المعنية إلى فتح تحقيق حول الحادث الذي لم يعرف سببه على الفور.

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