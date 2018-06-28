القبض على شخصين في نابلس صادر بحقهما 15 مذكرة قضائية

ألقت الشرطة القضائية في نابلس بمساندة من مديرية شرطة المحافظة، الليلة الماضية القبض على شخصين صادر بحقهما 15 مذكرة، من ضمنها 13 امر حبس.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المحافظة المقدم أمجد فراحته أن الشرطة قامت بتفتيش منزلين، وألقت القبض على شخص صادر بحقه 6 مذكرات قضائية، من ضمنها ٤ أوامر حبس على قضايا بلغت قيمتها 13000 شيقل، ومذكرة محكومية بالحبس لمدة 3 شهور، ومذكرة احضار نيابة.

وأضاف ان الشرطة القضائية، واثناء المهمة ذاتها، فتشت منزلا آخر، وألقت القبض على شخص صادر بحقه 9 أوامر حبس على قضايا بلغت قيمتها المالية 86000 شيقل، وهو فار منذ أكثر من عام.

وذكر فراحته ان هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل طواقم الشرطة من أجل تنفيذ المذكرات القضائية والمساهمة المجتمعية في اعادة الحقوق لاصحابها.

ودعا المواطنين الى التواصل مع الشرطة للابلاغ عن القضايا التي تخصهم، او الابلاغ عن مشتبه بهم او اي احداث مخالفة للقانون.