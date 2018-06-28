هل سيتخلي ريال مدريد عن اسينسيو؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية الخميس موقف نادي ريال مدريد من إمكانية رحيل لاعبه ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد رفض عرضًا بقيمة 180 مليون يورو من ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد مع ماركو أسينسيو.

وتابعت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد شدد لليفربول على أن ماركو أسينسيو غير معروض للبيع، لأنه لاعب المستقبل للفريق الملكي.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن أسينسيو لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية بريطانية تحدثت عن رغبة ريال مدريد في بيع أسينسيو، من أجل تمويل صفقة نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.