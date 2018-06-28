دعوات للمشاركة في فعالية أمام حاجز "بيت ايل" بالتزامن مع مسيرات العودة

جددت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة دعوتها للمشاركة الواسعة في الفعالية التي تنظمها بالتزامن مع فعاليات العودة في قطاع غزة يوم غد الجمعة بعد الصلاة أمام حاجز بيت الاحتلالي المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وتأتي الفعالية رفضًا لمحاولات الإدارة الأميركية الترويج لصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الوطنية والقفز عن الحقوق الوطنية التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في حق العودة للديار وفق القرار الأممي 194 وحق تقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وأكدت القوى في تصريح صحفي وزعته برام الله قبل ظهر اليوم أن الفعاليات الرافضة للسياسة الاميركية ستتواصل في كافة المناطق حيث جرى التنسيق مع اللجنة القيادية لمسيرات العودة في قطاع غزة لتنظيم المسيرة تأكيدًا على وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ورفضًا لما يسمى الأفكار الأميركية الجديدة التي تستبدل الحقوق الوطنية بقضايا اقتصادية ومطلبية، وتتعامل مع الوضع في قطاع غزة ضمن " حل إنساني" في حين أن المأساة التي يعيشها القطاع سببها الأساس هو استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم .

وكانت القوى أصدرت بيانًا مطلع الأسبوع الحالي دعت فيه للمشاركة في فعالية الجمعة من كافة القطاعات والشرائح النسوية والشبابية والنقابية ضمن حق شعبنا المشروع في ممارسة كفاحه الوطني ومقاومته الشعبية للاحتلال وفق القانون الدولي للتأكيد بأن صفقة القرن لن تمر وأن أية أفكار يجب أن تمر بالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة إذا ما أريد لها النجاح، أما نهج الولايات المتحدة القائم على معاداة حقوق الشعوب والانحياز السافر للاحتلال وإجراءاته العدوانية بحق شعبنا وصولًا للشراكة الكاملة مع ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم يومية بحق شعبنا فإنها تفتح الصراع مجددًا على خيارات خطيرة ستجر المنطقة لمربع العنف من جديد وهي تتحمل كامل المسؤولية عن كل التداعيات المقبلة .

وحذر البيان من أي تعاطي عربي أو إقليمي مع هذه الافكار المسمومة وتجاوز الأطر الشرعية للشعب الفلسطيني التي عنوانها منظمة التحرير الفلسطينية لأن ذلك ينذر بعواقب وخيمة داعيًا لأوسع تنسيق عربي وإسلامي وتوحيد الجهود لإفشال صفقة القرن بحاضنة وموقف عربي واضح يتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين وحق العودة وتقرير المصير والسيادة الفلسطينية الكاملة في دولة مستقلة.