غزة: التحذير من نفاذ عقار لمرضى سرطان الدم

حذر طلحة بعلوشة مدير صيدلية الدم والأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة، اليوم الخميس، من نفاذ عقار الميركابتوبيورين الخاص بمرضى سرطان الدم.

وأوضح بعلوشة في تصريح صحفي، أن نفاد هذا العقار سيتسبب بكارثة صحية على حياة الأطفال المرضى وسيعرضهم لخطر محدق وحدوث انتكاسات قد تتسبب في فشل البروتوكول العلاج الذي يستمر عادةً على مدار عامين لكل طفل.

ولفت إلى أن هذا العقار هو علاج كيميائي يُعطى في صورة أقراص، مشيرا إلى أن العشرات من مرضى سرطان الدم من الأطفال يتلقون هذا العلاج على مدار مراحل علاجهم.

ونوه إلى مدى أهمية هذه المرحلة في منع حدوث الانتكاسات وعودة المرض، مشيرا إلى أن حدوث أي انقطاعات مطولة للعلاج في هذه الفترة، سيؤثر بعلاقة مباشرة في زيادة احتمال حدوث الانتكاسة.

وناشد بعلوشة، المسؤولين من ذوي العلاقة الوقوف أمام هذه الأزمة وإنقاذ هؤلاء المرضى الأطفال لإبعاد شبح الانتكاسات عن الأطفال المرضى، مشيرا إلى أن ثمن العلاج في القطاع الخاص يصل إلى أربعة أضعاف ثمنه الحقيقي.