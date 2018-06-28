صحيفة فرنسية: لقاء سعودي "إسرائيلي" في الأردن سرا لإتمام "صفقة القرن"

كشفت صحيفة فرنسية وقناة "إسرائيلية" عبرية عن اجتماع سري انعقد قبل أيام في مدينة العقبة الأردنية وضم ممثلين عن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) وأجهزة استخبارات عدد من الدول العربية، إلا أن أياً من الصحيفة أو القناة لم تكشف من هي الدول العربية التي شاركت في الاجتماع.

وبحسب المعلومات التي كشفتها صحيفة "إنتليجانس أون لاين" الفرنسية فإن الاجتماع كان يهدف لبحث سبل دفع عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يأتي هذا الاجتماع متزامناً مع الجهود الأمريكية الجارية حالياً في المنطقة من أجل إتمام "صفقة القرن".

وقالت الصحيفة إن اللقاء السري عُقد في مدينة العقبة الأردنية يوم 17 حزيران/ يونيو الحالي بمشاركة كل من رئيس الاستخبارات السعودي خالد بن علي الحميدان، ورئيس الاستخبارات المصري عباس كامل، ورئيس الاستخبارات الأردني عدنان عصام الجندي إضافة إلى ممثل عن السلطة الفلسطينية.

وتقول الصحيفة الفرنسية والقناة العبرية إن فريقاً أمريكياً يضم جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر كان حاضراً في الاجتماع، إضافة إلى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين.

ولفتت الصحيفة الفرنسية "إنتليجانس أون لاين" إلى أن ثمة علاقات سرية وثيقة بين إسرائيل والسعودية منذ سنوات، مشيرة في هذا السياق إلى لقاء جمع رئيس الموساد السابق مئير دغان مع نظيره السعودي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت إلتقى في الأردن مع الأمير بندر بن سلطان الذي كان حينها رئيس الاستخبارات السعودية ورئيس مجلس الأمن القومي السعودي.