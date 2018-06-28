إطلاق مسابقة "أميرة الصحة في فلسطين"

أطلق مركز ابن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية، اليوم الخميس، مسابقة أميرة الصحة في فلسطين للعام 2018 في نسختها الثانية.

وأوضح د. محمود الشيخ علي، مدير المركز، أن المركز ينظم المسابقة للعام الثاني على التوالي بهدف تشجيع النساء على ثقافة الصحة من خلال تحفزيهم عبر هذه المسابقة الوطنية، فضلاً عن نقل صورة مشرفة لنساء فلسطين للعالم وإتاحة الفرصة للنساء للمشاركة المجتمعية من خلال الحفاظ على صحتهن.

كما تهدف المسابقة لمحاربة العنف المبني علي النوع الاجتماعي من خلال نبذ التميز بين الرجل والمرأة واثبات حق النساء في حياة أجمل وافضل، وخلق ثقافة مجتمعية جديدة من خلال اقامة مثل هذه المسابقات مما يخلق ثقافة للحوار وتبادل الخبرات بين المتسابقات.

وبين الشيخ علي، أن المسابقة تسعى لتوحيد الوطن ومناهضة الانقسام من خلال هذه المسابقة الوطنية علي صعيد فلسطين، وتحفيز النساء على ممارسة الرياضة لتتحول لجزء من نظام الحياة سواء كان المشي أو الالتحاق بنادي لأن الرياضة مهمشة بالنسبة للمرأة و كسر العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من ممارسة حقها في الرياضة.

وأضاف الشيخ علي، أن مدة المسابقة 6 شهور، بحيث تبدأ من 10/7/2018، وتنتهي في 10/1/2019.

وتشترط المسابقة، أن تكون المتسابقة فلسطينية الجنسية وتقيم في مناطق فلسطين، الضفة وغزة والقدس وأراضي 48، أو في أي مكان في العالم، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 27، وتلتزم بالمتابعة في مراكز ابن النفيس أو نظام المتابعة عن بعد، وأن يكون العمر من 16 سنة وحتى 60 سنة.

كما تشترط، أن تلتزم بالمتابعة من خلال مراكز ابن النفيس أو نظام المتابعة عن بعد، وأن تقوم بفتح ملف لها بأقرب فرع من فروع المركز سواء كانت متابعة خارج غزة عبر موقعنا الالكتروني أو من داخل غزة، وأن تستمر المتسابقة في المسابقة وفق الشروط والآلية المتبعة لكل مرحلة سيتم تحديدها من خلال معايير علمية ومهنية، مبيناً أن كل سيدة متابعة في المركز تعتبر ضمن المسابقة تلقائياً الا في حال عدم رغبتها.

ويبدأ التسجيل في المسابقة اليوم عبر رابط ينشر على موقع المركز الالكتروني وينتهي في 3/7/2018.

ووفقاً للشيخ علي، فستقسم المسابقة إلى ثلاث مراحل مدة كل مرحلة شهرين يتم من خلالها التصفيات للوصول للمرحلة النهائية وهي مرحلة التتويج.

وأضاف أن العام الحالي سيشهد تغيرات على المسابقة بحيث سيكون سيشرف أخصائيون نفسيون وطبيون على مراحل المسابقة، فيما سيكون هناك سيتم تقسيم المتسابقات الى مجموعات حسب "مؤشر كتلة الجسم، الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية"، الحالة الصحية، ومعايير أخرى.

وبين الشيخ علي، أن المركز يقوم بإعطاء المتسابقات البرنامج الخاص لكل مرحلة مرفق بالأعشاب اللازمة لكل متسابقة وفق الشروط المتفق عليها وآلية التعامل الذي يضعها الدكتور محمود الشيخ علي .

وكانت المسابقة العام الماضي، قد شاركت فيها 7500 سيدة من جميع مناطق فلسطين "غزة – ضفة – القدس – أراضي ال 48 “ وبعد التصفيات حسب المعايير تم اعتماد 1400 متسابقة وبهذا كانت أكبر مسابقة علي مستوي العالم وفازت باللقب السيدة أنهار بدوان وبالمركز الثاني السيدة حنين صيدم وبالمركز الثالث السيدة جمانة هشيم من القدس.









