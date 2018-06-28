خشية وصول الطائرات الحارقة لـ 40 كلم.."إسرائيل" تُجند إطفاء جيش الاحتياط

ذكر موقع والاه نيوز "الإسرائيلي" بأن قسم العمليات في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صادق على تجنيد جنود من جيش الاحتياط من الذين يعملون في قسم اطفاء الحرائق في الجبهة الداخلية للعمل لجانب 27 طاقم اطفاء في كتيبة غزة بهدف مواجهة الطائرات والبالونات الحراقة التي تطلق من قطاع غزة.

وجاء قرار قسم العمليات في اعقاب التهديد من غزة لتوسيع مدي وصول الطائرات والبالونات الحراقة لتصل 40 كيلو في العمق الاسرائيلي ، وسيضم كل طاقم اطفاء حريق ما بين اربعه الى خمسة جنود وشاحنة اطفاء للحرائق .

والجدير ذكره فقد نشرت حماس بالأمس مقطع فيديو قالت فيه بأنها صنعت بالونات خاصة يمكن ان تصل لمسافات بعيدة داخل "إسرائيل" ويشار الى ان الاسابيع الماضية وقع عدد كبير من الحرائق في مغلف غزة كان اغلبها بسبب البالونات الحراقة والجيش الاسرائيلي استخدم طائرات مسيرة واقام غرفة عمليات خاصة لمواجهة تلك البالونات .

وقالت مصادر في الجبهة الداخلية بأن الحرائق ازدادت في الآونة الاخيرة حتى انه في يوم واحد وقع 32 حريقاً في مغلف غزة .

قرر قسم العمليات في هيئة الاركان العسكرية تجنيد طواقم اطفاء من جيش الاحتياط لمواجهة حرائق اخرى تقع في العمق "الإسرائيلي" ، فقد تم تجنيد 27 طاقم اطفاء من جيش الاحتياط ليعملوا لجانب طواقم الاطفاء المدنية .

وقال ضابط في الجيش "الإسرائيلي" بأن الجيش سيجري في الايام المقبلة جلسة تقيم للوضع من اجل تجنيد طواقم اخرى من طواقم الإطفاء الخاصة بجيش الاحتياط لصد تهديدات غزة.