توضيح حول ما يتم الإعلان عنه بشأن تكلفة الحج لسكان قطاع غزة

أكد زياد الرجوب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برام الله اليوم الخميس، انه لا يوجد أي عقبات بخصوص موضوع حجاج قطاع غزة ، وقد تم انجاز ملف السكن في المدينة المنورة ومكة وهناك ترتيبات مع مصر للطيران بالإضافة الى باقي الإجراءات الفنية .

وبخصوص ما يتم الترويج له من تكلفة مرتفعة للحج العام الحالي في غزة، قال في تصريحات خاصة: الاسعار لم تُحدد بعد وتكلفة الحج بحاجة الى مزيد من التنسيقات والاتصالات ، مشيراً الى انه سيتم الإعلان عن تكلفة الحج والافصاح عن بنودها لحجاج قطاع غزة الأسبوع القادم .

وقال الرجوب ان وزارة الأوقاف تتعامل مع تكلفة الحج حسب النفقات التي تصرف على الحج سواء في السكن ان النقل البري والطيران والنفقات التشغيلية ، مشدداً على موضوع الحج ليس استثمار انما تكلفة.

وبين ان تكلفة الحج تتغير من عام لعام وفقاً لما تم الاتفاق عليه في المواصلات والسكن وغيرها ، مشيراً الى ان موضوع الحج مقرون بالاستطاعة فمن استطاع فاليدفع ونحن سنسعى لتقليل فاتورة الحج ، وجدد تأكيده ان كل ما يتم الإعلان عنه من اسعار تقديرات وترجيحات وسيتم حساب التكلفة وبنودها والاعلان لاحقاً.

وبخصوص حجوزات السكن قال انه تم حجز السكن في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة, معتبراً ان حجوزات السكن لسكان قطاع غزة العام الحالي في مكة المكرمة من افضل الأعوام .