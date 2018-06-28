6000 شاب فوق 35 سنة عازب.. مشروع جديد للزواج في غزة

وسط الأزمات التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ارتفعت معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي تسبب في تأخر الزواج لدى الكثير من الشبان، نظراً لارتفاع تكلفة الزواج، مما رفع من نسبة عزوف الشباب على الزواج.

ومنذ اشتداد الأزمة الاقتصادية في غزة خرجت العديد من المؤسسات والجمعيات مساندة الشبان ومعونتهم على الزواج، وكان من بينها وزارة الشباب والرياضة التي أعلنت قبل سنتين عن صندوق للزواج.

ومؤخراً، أعلنت وزارة الشباب والرياضة وخاصةً صندوق دعم الشباب، عن البدء في المشروع الوطني لإحصاء وتسجيل بيانات للذين لم يسبق لهم الزواج بسبب الظروف المادية الصعبة وتجاوزت أعمارهم 35 عاماً.

ووفقاً للوزارة، فيبدأ التسجيل يوم الأحد 01/07/2018 وينتهي يوم السبت الموافق: 07/07/2018، حيث يهدف المشروع لتجهيز قاعدة بيانات للمساهمة في حل مشكلة هذه الشريحة من خلال التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج.

عصام الهبيل مدير عام صندوق الشباب في وزارة الشباب والرياضة، أوضح أن الوزارة تعكف على العمل على مشروع لإحصاء لأعداد المقبلين على الزواج لمن تعدى سن 35 سنة، حيث تبين أن هناك 6000 شاب أعمارهم فوق35 لم يتزوجوا بعد، وفقاً لإحصاء التعداد السكاني.

وبين الهبيل، أن الصندوق يعكف على التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة لنجاح المشروع، لإيجاد مؤسسات من الداخل والخارج لتوفير منحة أو مساعدة بهدف مساعدة الشباب، منوهاً إلى أنه يمكن في حال إيجاد تلك المساعدات أن يتم حل مشكلة الـ6000 شخص.

وأضاف، أن الوزارة تعكف على مشروع إعطاء قرض حسن لـ 100 شخص خلال الأسبوعين المقبلين، مايعادل 2000 دولار، لمن هم في سن 22-35 سنة، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في المشروع بعد 7/7 المقبل، حيث يتم سداد المبلغ بقيمة ما يقارب 50 دولار شهرياً.

وحول آلية سداد المبلغ، أوضح الهبيل أن المتقدم للمشروع ستكفله موظفين اثنين، وسيتم التعامل عبر بنوك الوطني، والإنتاج، والبريد، منوهاً إلى أنه في وقت سابق استفاد 90 شخص من المشروع.

وفيما يتعلق بمخاوف الشبان من التعرض للمسائلة القانونية في حال لم يتم تسديد المبلغ، أوضح الهبيل أن الوزارة تعمل من أجل مساعدة الشبان، وأن المعاملة ستتم عن طريق كفلاء من موظفي غزة، ولن يتم ملاحقة أي مواطن.