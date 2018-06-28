الهيئة الوطنية تُصدر توضيحاً هاماً بشأن فعالية الأطفال شرق ملكة

أصدرت الهيئة الوطنية لمخيمات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، توضيحاً هاماً حول فعالية الأطفال التي أقيمت في مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وبينت الهيئة في بيان أصدرته تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الهيئة الوطنية نظمت فعالية تمثلت في إطلاق بالونات من قبل الأطفال في مخيم العودة شرق غزة أمس لمواجهة الدعاية الصهيونية المغرضة بحق مسيرات العودة.

وأوضحت الهيئة، أنها تابعت قيام بعض الصحفيين بشكل غير مقصود بالخروج عن القواعد المهنية ونقل صورة مغايرة عن نشاط نظمته الهيئة بإطلاق بالونات ملونة من قبل المشاركين بالفعالية، حيث رفعت صور الشهداء من قبل الأطفال والشباب المشاركين في الفعالية الثقافية والفنية التي نظمتها لجنة مراكز الطفولة واللجنة الطلابية في الهيئة في مخيم العودة شرق مدينة غزة موقع ملكة.

وجاءت الفعالية، للتأكيد علي سلمية وشعبية الفعاليات ورفضاً لتهويل الاحتلال للبالونات وللطائرات الورقية في محاولة من الاحتلال لعسكرة المسيرات ولتبرير استهداف المشاركين فيها.

وذكرت الهيئة:" أورد الصحفي أثناء تغطيته المباشرة والتي سبقت الفعالية والتي لم يظهر فيها أي نشاط في الميدان وبعض الأطفال وسيارات بث صحفي بالقول والكتابة عبر بوست تحته فيديو البث بأن الهيئة الوطنية تنظم فعالية لإطلاق بالونات حارقة، كما وصرح خلال الفيديو الذي بثه من الميدان أن هناك رشقات من البالونات الحارقة رغم عدم صحة هذا الأمر ولم تكن الهيئة قد دعت لفعالية البالونات الحارقة باعتبارها ابداعات ضد الحصار والاحتلال.

وأعربت الهيئة عن أسفها، لقيام صحفي آخر بنشر رابط الصفحة على مجموعات اخبارية على "الواتس اب".

وعبرت الهيئة الوطنية، عن تقديرها لكل الصحفيين ووسائل الإعلام واحترامها لحرية عمل الإعلاميين، مؤكدةً على ضرورة التقيد بالقواعد المهنية وأخلاقيات المهنة ونقل الحقيقة والتأكد من المنظمين قبل الزج باسم الهيئة أو تغيير مسميات الفعاليات أو نقل وقائع غير صحيحة أصلاً.

وأكدت الهيئة، أنها تواصلت مع الصحفي وأوضحت له عدم صحة وخطورة ما قام به بقصد أو بدون قصد، حيث أبدى بدوره اعتذاره وأكد حسن نيته، وقام بسحب الفيديو ووعد بعدم تكرار ذلك ونوهت الهيئة في بيانها إلى أن هذا توضيح ارتأت الهيئة نشره لضمان منع تكرار ذلك حفاظاً على مصداقية الصحافة وسلمية المسيرات وضماناً لنقل الحقيقة ومنعاً لأي التباسات.