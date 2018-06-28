نفاذ عقار هام للأطفال مرضى سرطان الدم في مستشفى الرنتيسي

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من نفاذ عقار "الميركابتوبيورين" (mercaptopurine 6 ) الذى ينذر بكارثة صحية على حياة الأطفال من مرضى سرطان الدم.

وأوضح د. طلحة بعلوشة مدير صيدلية الدم والأورام بمستشفى الرنتيسي للأطفال، أن نفاذ عقار الميركابتوبيورين, ( mercaptopurine 6 ) ينذر بكارثة صحية على حياة الأطفال من مرضى سرطان الدم ، بعد أن أصبح العشرات منهم في طريقهم للشفاء من هذا المرض و الذين قطعوا شوطا كبيرا في العلاج ,مؤكدا على أن استمرار نفاذه سيعرضهم لخطر محدق و حدوث انتكاسات في صحتهم و فشل كل البرتوكول العلاجى الذي استمر على مدار عامين.

وبين د.بعلوشة بأن هذا العقار هو علاج كيميائي يُعطى في صورة أقراص، منوها الى أن العشرات من مرضى سرطان الدم من الأطفال يتلقون هذا العلاج على مدار مرحلة علاجية تمتد ل 18 شهر، تسمى maintenance.

وأكد على مدى أهمية هذه المرحلة في منع حدوث الانتكاسات و عودة المرض، منوها الى أن حدوث انقطاعات مطولة للعلاج في هذه الفترة، سيؤثر بعلاقة مباشرة في زيادة احتمال حدوث الانتكاسة .

وناشد د.بعلوشة المسؤولين من ذوي العلاقة الوقوف امام هذه الأزمة الكارثية و انقاذ هؤلاء المرضى الأطفال لإبعاد شبح الانتكاسات عن الاطفال المرضى، مشيرا الى أن ثمن العلاج في القطاع الخاص يصل الى أربعة أضعاف ثمنه الحقيقي.