شركات الحج والعمرة توجه مناشدة عاجلة للرئيسي عباس والسيسي

ناشدت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة – فلسطين، رئيس السلطة محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة في موسم الحج والعمرة ولتخفيض الرسوم التي فرضتها هيئة الموانئ المصرية البرية والجافة على تأجير نشاط نقل الحجاج والمعتمرين من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي بقيمة (2,005) جنيه مصري للاتجاه الواحد وبقيمة (4,010) جنيه مصري للاتجاهين عن كل حاج أو معتمر وإعادتها إلى العهد السابق حيث تم زيادتها بنسبة لا يتمكن أهل القطاع من احتمالها بسبب ظروف الحصار القاتلة والتي تسعى جمهورية مصر العربية والسلطة لمساعدة أهل القطاع وتخفيف وإنهاء عذابات الفلسطينيين.

وأعربت الجمعية عن أملها بالمساعدة والتخفيف من آلام شعبنا متمنية إعادة النظر في رسوم تأجير نشاط نقل الحجاج والمعتمرين من معبر رفح المصري إلى مطار القاهرة الدولي.