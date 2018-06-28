مدرب ألمانيا يعلق على الخروج "المذل" لمنتخبه من كأس العالم

علق المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف على الخروج المذل لمنتخب بلاده من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، عقب الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وقال لوف في تصريح صحفي بعد المباراة: "لا يمكنني تفسير ما حدث لنا. كان هناك بعض الثقة الزائدة بالنفس قبل مواجهة المكسيك. تصور البعض أنه يمكننا أن نضغط على زر لنفوز".

وأضاف المدرب الألماني: "تحول الأمر إلى مأساة. يجب أن أتحمل مسؤولية ما حدث. كرة القدم الألمانية بأكملها خسرت. الفريق خسر. حققنا الكثير من الأشياء منذ 2006. دائما نتأهل إلى قبل النهائي على الأقل. يجب الاعتذار على ذلك".

وتابع لوف: "يجب أن نهنئ المنافس. لا نستحق الفوز باللقب مرة أخرى. لا نستحق بلوغ دور الستة عشر. كنا نريد الفوز لكننا لم نملك ما يؤهلنا لذلك".

وانهزم منتخب ألمانيا هزيمة مذلة أمام نظيره الكوري الجنوبي (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة، من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

وخرج منتخب المانشافت، بطل العالم أربع مرات، آخر مرة من الدور الأول، في نهائيات كأس العالم 1938، وكان ظلا باهتا في هذا المونديال مقارنة بالفريق الفائز بمونديال البرازيل 2014، وتذيل قائمة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وسجل هدفين فقط في ثلاث مباريات، وتلقت شباكه أربعة أهداف.