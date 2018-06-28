الاحتلال يهدم منزلين في جلجولية بالداخل ويعتقل 12 مواطناً بينهم محررون بالضفة

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم، منزلين يعودان لعائلة الحريري في بلدة جلجولية في منطقة المثلث بأراضي الداخل المحتل، بحجة البناء دون ترخيص، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً من انحاء متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال حضرت إلى البلدة وقامت بإغلاق منطقة الهدم ومنعت الاهالي من الاقتراب منها.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وشرطة الاحتلال، تم خلالها اعتقال عددا من الشبان.

ومن جهة أخرى اعلن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال 13 مواطناً، فجر اليوم، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين عرف منهم: وائل الفقيه، وثابت نصار، ومحمد سعيد عواد، والشاب محمد صبيح طبنجة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد محمد إبراهيم، والشابين نضال طقاطقة وزياد عواد، فيما اعتقلت من الأسير المحرر يحي عدوان على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بيت ريما غرب رام الله، واعتقلت الشاب جبر عوض الريماوي.