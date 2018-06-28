حريق كبير يلتهم أشجار الزيتون واللوز في جنين

أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز مرج بن عامر بمحافظة جنين، الليلة، النيران التي نشبت وطالت 200 شجره زيتون و40 شجرة لوز، ومساحة كبيره من شجر الصبر في حريق كبير في الحارة الشرقية لبلدة فقوعة المحاذية للجدار شرق جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه فور البلاغ عن الحريق توجهت طاقم مرج بن عامر إلى المكان بمساندة من فرقة متطوعي فقوعه وتنكات مياه مجلس قروي فقوعه والمواطنين وعملوا على محاصرة النيران وإخمادها وحماية الأراضي الزراعية المجاورة.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحرائق بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث ما يقلل من حجم الخسائر.