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طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:02 - 28 يونيو 2018
طقس فلسطين طقس فلسطين
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يكون الجو اليوم الخميس، صافياً وحاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى  صافية وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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