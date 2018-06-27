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فيديو صادم لانتحار مواطن فلسطيني من دورا أثناء تواجده بالأردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:43 - 27 يونيو 2018
انتحار انتحار
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أظهر فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأربعاء مواطنًا من مدينة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة يُطلق النار على رأسه، أثناء تواجده في إحدى مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأنّ المواطن "م ق" انتحر بعد يومين من سفره من الضفة الغربية إلى الأردن.

وظهر في الفيديو المواطن "م ق" ومجموعة من الرجال يلهون بالسّلاح على شرفة أحد المنازل بمنطقة جبلية، قبل أن يُفاجئ "م ق" المصور ويشهر السّلاح على رأسه ويوصيه على أبنائه، ومن ثم أطلق النار على نفسه، ليلقى مصرعه على الفور.

ولم تعرف دوافع عملية الانتحار.

 

 

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