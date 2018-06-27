آلية السفر عبر معبر رفح الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأربعاء عن أن السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ (28 يونيو) سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة المتبقية من كشف أمس، بالإضافة إلى حافلتي (الجوازات المصرية والأولى) من الكشف الجديد.

ودعت الوزارة في تصريح مقتضب، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غدًا الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وطالبت الوزارة المسافرين في باقي الحافلات بانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 61 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 110، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

رابط كشف المسافرين