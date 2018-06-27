بالصور: البرازيل تتجاوز صربيا نحو كلاسيكو لاتيني مع المكسيك

أنهى المنتخب البرازيلي المهمّة بنجاح، وتأهّل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة في روسيا، بفوزه على المنتخب الصربي بهدفين نظيفين مساء الأربعاء على ملعب أوتكريتي أرينا، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وأحرز باولينيو (36) وتياجو سيلفا (68) هدفي اللقاء.

وتصدّرت البرازيل المجموعة برصيد 7 نقاط، لتتأهّل لملاقاة المكسيك ثانية المجموعة السادسة، فيما تجمّد رصيد المنتخب الصربي عند 3 نقاط، وودّع مبكّرا، بعدما رافقت سويسرا البرازيل إلى الأدور الإقصائية رغم تعادلها مع كوستاريكا 1-1.

ولم يجر مدرب المنتخب البرازيلي تيتي أي تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تعادلت مع كوستاريكا 2-2 في الجولة الثانية، فلعب جابريال جيسوس كرأس حربة أمام نيمار وويليان وفيليبي كوتينيو.

في المقابل، أجرى مدرب صربيا ملادن كرستيتش 3 تعديلات على تشكيلته التي خسرت امام سويسرا، فأفسح برانيسلاف إيفانوفيتش ودوسكو توسيتش المجال أمام أنتونين روكافينا وميلوس فيليكوفيتش بالخط الخلفي، فيما شارك آدم ليايتش مكان لوكا ميليفوييفيتش في خط الوسط.

وأرغمت الإصابة البرازيلي مارسيلو على الخروج من الملعب في الدقيقة العاشرة، ودخل مكانه فيليبي لويز، لكن البرازيل بقيت مسيطرة على المجريات، دون أن تتمكّن من تهديد المرمى الصربي بشكل حقيقي حتى الدقيقة الخامسة والعشرين عندما مرّر جيسوس الكرة بين قدمي مدافع صربي إلى نيمار في الناحية اليسرى، لكن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش أبعد الكرة.

وكسر جيسوس مصيدة التسلل وانطلق بالكرة من الناحية اليسرى بعد تمريرة من نيمار، قبل أن يراوغ مدافعا صربيا ويسدد بيمناه لكن سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أوقف أمام محاولته في الدقيقة التاسعة والعشرين، وردّت صربيا في الدقيقة 34 بعدما أرسل دوسان تاديتش كرة أمام المرمى حاول ألكسندر متروفيتش تسديدها خلفية مقصية لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وافتتحت البرازيل التسجيل في الدقيقة 36، عندما أرسل كوتينيو كرة طويلة موزونة نحو الأمام إلى باولينيو الذي أسقطها من فوق الحارس ستويكوفيتش، واقترب نيمار من مضاعفة النتيجة بلاده في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما استقبل كرة من فيليبي لويز على حدود منطقة الجزاء وسدّدها قوية علت العارضة بقليل.

وبدأ المنتخب الصربي الشوط الثاني بحثا عن التعادل، وكاد يتحقّق له ذلك عنم طريق البرازيلي ميراندا الذي أبعد عرضية صربية فوق مرمى فريقه بالدقيقة 56، ثم حاول الحارس أليسون بيكر إبعاد كرة أمام مرماه لترتد أمام متروفيتش الذي تابعها برأسه لكن المدافع تياجو سيلفا شتّتها في الدقيقة 61، ومرّت كرة دوسان تاديتيش بجانب المرمى البرازيلي، قبل أن يمسك أليسون برأسية جديدة من متروفيتش في الدقيقة 65.

ودخل فرناندينيو في تشكيلة البرازيل بدلا من باولينيو، ليعزّز السيليساو تقدّمه في الدقيقة 68 اثر ركلة ركنية نفّذها نيمار على رأس تياجو سيلفا الذي دكّها في الشباك، وأنقذ ستكويكوفيتش تسديدة قوية من فيليبي لويز بالدقيقة 71، وشارك ريناتو أوجوستو في تشكيلة البرازيل من كوتينيو، وأهدر نيمار 3 فرص لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق 82 و86 و90+3.