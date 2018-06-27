تعرف على أسوأ لاعبي مونديال 2018 ؟

بدأت العديد من الصحف أو المؤسسات المهتمة بكرة القدم في العالم بتقييم أداء اللاعبين المشاركين في النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، قائمة مكونة من 11 لاعباً قالت إنهم الأسوأ بين لاعبي المونديال الروسي.

وضمت قائمة الصحيفة كلا من الحارس الإسباني دافيد دي خيا، ومواطنه سيرجيو راموس والبنمي فيديل إيسكوبار والألمان جيروم بواتينغ وتوماس مولر وتيمو فيرنير والروسي إيغور سمولنيكوف، والفرنسي بلاز ماتويدي والبرازيلي باولينيو والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

كما ضمت قائمة أسوأ اللاعبين التي صدرت قبل مباراة أمس بين الأرجنتين ونيجيريا، اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تألق في هذه المواجهة وساهم في تأهل بلاده إلى الدور الثاني بالمونديال.

ورد ميسي بطريقته على منتقديه الذين اتهموه بالعقم التهديفي مع منتخب بلاده، عندما افتتح التسجيل أمام نيجيريا بطريقة رائعة لينهي صياما عن التهديف دام 662 دقيقة في نهائيات كأس العالم، إذ آخر هدف له في البطولة جاء أمام نيجيريا أيضا في مونديال 2014 في البرازيل.