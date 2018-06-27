وقفة في طولكرم رفضًا لعقوبات السلطة على غزة

احتشد عشرات المواطنين في مسيرة دعت إليها فعاليات شبابية في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء رفضًا للعقوبات المفروضة على قطاع غزة وللمطالبة برفعها.

ورفع المشاركون، في المسيرة التي جابت وسط طولكرم، الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد العقوبات على غزة، مؤكدين ضرورة دعم القطاع لا معاقبته، وأشادوا بالمقاومة.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتوفير كل سبل الدعم للقطاع من أجل الوقوف أمام المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية في هذه الأوقات.

ومن الشعارات التي رفعت خلال الوقفة "بدنا وحدة وطنية على أسس كفاحية "، "غزة الكرامة.. ارفعوا العقوبات عن غزة".

وقبل انتهاء الفعالية، وقعت مشادة بين نشطاء والأجهزة الأمنية، وأظهر فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عناصر من الأمن يحملون هروات ويدفعون نشطاء وصحفيين عُرف منهم الصحفية الناشطة مجدولين حسونة.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وانطلق الأسابيع الماضية حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة، في الضفة الغربية المحتلة، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها التي تفرضها على غزة، فيما قمعت الأجهزة الأمنية الحراك في بدايته.

وتوسعت دائرة الاحتجاج لتشتمل عواصم عربية وأجنبية، أمام ممثليات وسفارات السلطة، فيما لم تستجب الأخيرة حتى اللحظة لهذه الدعوات والنداءات.