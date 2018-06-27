والدة الجندي "أرون شاؤول" تهدد حكومة نتنياهو

تعهدت والدة الجندي الأسير في غزة "أرون شاؤول" بالكفاح وأن تكون مصدر إزعاج للحكومة الإسرائيلية من أجل استعادة ابنها المأسور خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشددة على أنها لن تتركه أو تصمت حتى يعود، وفق قولها.

وفي رسالة لها نُشرت اليوم الأربعاء، قال والدة الجندي "زهافا شاؤول": "لم أتخيل أنني سأجادل حكومة "إسرائيل" لماذا لا تعيدوا لي ابني أورون.. أنا أعترف أنه لم يخطر ببالي أنني يجب أن أتوسل لوزراء الحكومة للعمل من أجلك".

وحاولت زهافا التعريج على الوضع الإنساني في غزة، وقالت: "في قطاع غزة هناك أزمة إنسانية شديدة جدا، نساء وأطفال وكبار سن ومدنيين، الحياة على وشك المجاعة".

ودعت والدة الجندي الأسير "أرون" في رسالة مصورة نشرتها على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على تقديم تسهيلات إنسانية إلى غزة من أجل المساعدة في عملية الإفراج عن ابنها.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير كشف عن رسالة نقلتها "إسرائيل" إلى حماس عبر وسطاء دوليين مفادها أنها معنية بإتمام صفقة تبادل أسرى بأسرع ما يمكن، مضيفاً أن المفاوضات لإتمام صفقة كما جاء في الرسالة يجب أن تكون دون شروط مسبقة كإطلاق سراح معتقلي "صفقة شاليط".

وتشترط حركة حماس أنّ أي مفاوضات مع "إسرائيل" تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".