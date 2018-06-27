إصابة أربعة فتية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح

أصيب مساء اليوم الأربعاء 4 فتية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال المتواجدة شرق السلك الفاصل تعمدت إطلاق النار بشكلٍ مباشر على الفتية، مشيراً إلى أنَّهم نقلوا إلى المشافي قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم.

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، النار تجاه مجموعة من المتظاهرين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان اقتربوا من السلك الشائك شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.