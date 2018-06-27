كوريا الجنوبية تركل بطل العالم خارج المونديال



ودع المنتخب الألماني "حامل اللقب" كأس العالم في مفاجأة مدوية، بعد الخسارة مساء الأربعاء أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كازان" ضمن منافسات الجولة الختامية بدور المجموعات لمونديال روسيا.

وسجل هدفي المنتخب الكوري كيم يونج جون في الدقيقة 92، وسون هيونج مين بالدقيقة 96، ليتأكد تأهل السويد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف أمام المكسيك كوصيف عن المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند 3 نقاط وتراجعت للمركز الرابع والأخير، وبفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية.

فوز كاسح

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، سحق المنتخب السويدي نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل أهداف المنتخب السويدي لودفيج أوجوستينسون في الدقيقة 50، واندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء بالدقيقة 62، والثالث من توقيع أيدسون الفاريز "هدف ذاتي" في الدقيقة 74.