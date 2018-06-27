الإعلان عن صرف تعويضات لـ 273 منشأة صناعية بغزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان صرف تعويضات مالية لـ 273 منشأة صناعية تعرضت للأضرار خلال الحرب الإسرائيلية على غزة؛ بتمويل من المنحة الكويتية.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية للتوجه للبنوك لاستلام التعويضات المالية.

وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"؛ فإن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ألحق أضرارًا كبيرة في قطاع الصناعة والتجارة بغزة وصلت إلى 152 مليون دولار.

ويوضح التقرير أن عدد المنشآت الصناعية التي تضررت بالعدوان الإسرائيلي صيف 2014 بلغت نحو 5.153 منشأة صناعية، تحتاج إصلاحات بتكلفة 120 مليون دولار.