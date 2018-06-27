إحصائية... لاعبو ريال مدريد الأفضل في المونديال

مستوى رائع قدمه لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني مع منتخباتهم خلال مونديال روسيا 2018 - حتى الآن - إذ تصدر 4 لاعبين قائمة الأفضل بالبطولة على مستوى التهديف ورجل المباراة.

وسجل لاعبو ريال مدريد 9 أهداف — حتى الآن — في المونديال، متقدمين على لاعبي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي سجل لاعبوه مجموع 7 أهداف، فيما سجل لاعبو برشلونة الإسباني 6 أهداف.

وسجل من ريال مدريد البرتغالي كرستيانو رونالدو "4 أهداف" والكرواتي لوكا مودريتش (هدفان)، فيما سجل كل من الألماني توني كروس والإسبانيان ناتشو فيرنانديز وإيسكو هدفا واحدا.

كما حصل البرتغالي رونالدو على لقب رجل المباراة في مناسبتين، الأولى بعد أول هاتريك في البطولة أمام إسبانيا والثاني بعد مباراة المغرب، كما حصل عليها لوكا مودريتش أيضًا مرتين بعد مباراة الأرجنتين وأيضا إيسكو بعد مباراة المغرب بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكانت أهداف لاعبو ريال مدريد سببا رئيسيا في تأهل منتخباتهم حيث تأهل البرتغال برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين كان رونالدو سببا رئيسيا فيهم وكذلك كرواتيا وإسبانيا التي منحها هدف إيسكو تذكرة الصعود لدور الـ 16.

وفي وقت سابق نشر "فيفا" على موقعه الرسمي تصنيفا لأفضل لاعبي مونديال —2018 في روسيا، حيث حاز كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب من ناحية الضربات، إذ نفذ 15 ضربة على مرمى.

كما حصل سيرخيو راموس، على لقب أفضل لاعب في التمرير، إذ نفذ 309 تمريرات ناجحة.