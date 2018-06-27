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للتأكيد على أن القصف بالقصف

فصائل المقاومة تعلن عن قصف مواقع للاحتلال برشقات صاروخية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:39 - 27 يونيو 2018
فصائل المقاومة تقصف اهداف للاحتلال رداً على جرائمه فصائل المقاومة تقصف اهداف للاحتلال رداً على جرائمه
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أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف عددٍ من المواقع العسكرية الصهيونية في غلاف غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية رداً على استهداف سيارة مدنية بعد منتصف ليل الأربعاء.

وأكدت الفصائل في بيان مشترك تلقت "فلسطين اليوم" نسخة منه، أن هذه العملية جاءت للتأكيد على أن القصف بالقصف وأننا لن نسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وسنبقى الأوفياء لجراحات شعبنا ودماء شهدائه، ولتمضي كل مناشط شعبنا السلمية بخطىً واثقة، فخلفها مقاومةٌ موحدةٌ متكاتفة، جاهزةٌ للرد الفوري على أي عدوانٍ أو تغولٍ على أبناء شعبنا.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت سيارة مدينة يوم أمس في النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يؤدي القصف الى سقوط شهداء.

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