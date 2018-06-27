إيران: اتخذنا التدابير اللازمة لمواجهة الحظر النفطي الأمريكي

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت، إن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة اجراءات الحظر النفطي الأمريكي الجديدة ضدها.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن نوبخت، اليوم الأربعاء، قوله إن "الصادرات النفطية إما أن تمضي على وضعها الحالي أو تواجه انخفاضا بسبب الحظر"، داعيا إلى الاستعداد لهذا الانخفاض المحتمل.

وأضاف أن "ما يحدث هو بوادر حرب اقتصادية حيث نشهد تذبذبات غير طبيعية قبل تطبيق الحظر الأمريكي"، مشيرا إلى زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف نوبخت الذي يشغل منصب رئيس منظمة الموازنة والتخطيط الايرانية عن اعداد موازنة مالية طارئة إلى جانب الموازنة العامة سيتم طرحها للنقاش في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، كانت قد أعلنت مؤخرا، أن الولايات المتحدة ستستأنف جهودها للحد من صادرات النفط الايرانية وحث الدول الأخرى على تقليص مشترياتها من النفط الايراني.