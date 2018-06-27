سامباولي يطلب الإذن من ميسي لتعزيز هجوم التانغو ضد نيجيريا

ظهر خورخي سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين، في فيديو، أثناء أخذ رأي ليونيل ميسي، نجم التانجو، قبل إجراء تغييرات أثناء مباراة نيجيريا، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وأذاعت شبكة "tyc" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أنَّ سامباولي، طلب إذن ميسي، قائد التانجو، في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، للدفع بالمهاجم سيرجيو أجويرو.

وأشارت الشبكة، إلى أنَّ المدير الفني، قال لميسي: "هل أدخل سيرجيو أجويرو، إلى ملعب المباراة؟"، وهو ما أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ودخل بالفعل أجويرو إلى المباراة في الدقيقة 80، قبل أن يحرز ماركوس روخو، هدف الفوز القاتل بآخر دقائق المباراة، ليضمن التأهل للتانجو إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نيجيريا (2-1)، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم.