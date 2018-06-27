مندوب سوري: العقوبات على سوريا غير قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان

أكد مندوب سوريا في مجلس حقوق الانسان، حسام الدين آلا، أن "العقوبات على سوريا قرارات احادية الجانب ليست مخوّلة من مجلس الامن ان تكون قانونية وتتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، بغض النظر من أي جهة أتت".

وفي مداخلة له ضمن ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف - سويسرا، اليوم، قال آلا أن "العقوبات الاقتصادية يتضرر منها الشعب الذي تزعم تلك الدول أنها تحميه".

وأكد أن سوريا منفتحة للحديث عن العقوبات مع أي طرف كان، "ونحن نأسف أن هناك من يتبنى فرض العزلة بدلاً من التعاون والحوار، ونحن نشهد عصراً من أحادية القرار بدلاً من تعدد الاقطاب".

وأضاف آلاف قائلاً أن "آلية الامم المتحدة تم استغلالها لتبرير الحرب على سوريا، وحان الوقت للإضاءة على ذلك"، مشيراً إلى أن "هيئة المعلومات في الامم المتحدة رفضت العدوان على سوريا، وهذا أمر يسرنا".

وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد شنّت عدواناً على سوريا في منتصف شهر نيسان/ أبريل من هذا العام، في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع.