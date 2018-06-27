الاتحاد المصري يحسم مصير المدرب كوبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم تجديد عقد مدرب المنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، موجها له الشكر على فترة قيادته للجهاز الفني للفراعنة.

وكان المنتخب المصري قد ودّع المنافسة على كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته في كافة المباريات التي خاضها بمجموعته.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه عقد اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة يوم الثلاثاء، فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد، وقرر بإجماع الأعضاء، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم.

وأضاف البيان "كما وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور كوبر الذي حقق انجازات لمنتخب البلاد بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد ثلاث دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب الوطني من بلوغ النهائيات الإفريقية، فضلا عن قيادته المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا".

وختم بالقول "ومن المقرر أن يعقد الاتحاد في الثانية من ظهر الأربعاء مؤتمرا صحفيا موسعا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة للإجابة على كافة التساؤلات التي أحاطت بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم".