لماذا رفض محمد صلاح استلام جائزة "رجل المباراة" أمام السعودية

رفض نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، حضور المؤتمر الصحافي وتسلم جائزة أفضل لاعب بعد اختياره رجل المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده والسعودية في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة روسيا.

وفي التفاصيل، فإن "صلاح رفض استلام الجائزة المذكورة بسبب أن الشركة الراعية لها هي شركة لتصنيع الخمور، وهو ما سبق أن فعله زميله في المنتخب حارس المرمى، محمد الشناوي، الذي فاز بجائزة رجل المباراة في مواجهة أوروغواي بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات".

ودفع امتناع الشناوي عن استلام الجائزة، الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تغيير لوائح الجائزة التي تقدم في كل مباريات المونديال، إذ يتم نزع اسم شركة الخمور من الجائزة في حال فوز لاعب مسلم بها، كما تقديم مشروبات خالية من الكحول.

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النظر في واقعة عدم حضور صلاح المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة السعودية ومصر.

وقال الممثل الرسمي للفيفا لوكالة تاس "لقد حصلنا على معلومات تفيد بأن صلاح لم يحضر المؤتمر الصحافي الذي يجري فيه الإعلان عن أفضل لاعب في المباراة، وبدورنا سنتعامل مع الوضع وفقا للقواعد الحالية".

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور المؤتمر الصحافي الذي يعقد بعد كل مباراة، مدربا المنتخبين، بالإضافة إلى أفضل لاعب في المباراة.

يشار إلى أن المنتخب المصري أنهى مشواره في البطولة الأكبر على مستوى العالم من دور المجموعات بعد تلقيه 3 هزائم آخرها أمام المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف سجله المصري محمد صلاح.