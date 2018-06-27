القائد الخامنئي: سياسات الغربيين تفضح أكاذيبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان

أكد القائد السيد علي الخامنئي أن سياسات الغربيين تجاه دول العالم تفضح أكاذيبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف الخامنئي في كلمة له خلال استقباله رئيس السلطة القضائية آية الله آملي لاريجاني وعدداً من المسؤولين في طهران اليوم الأربعاء، " أن أمريكا ارتكبت كوارث وفجائع بحق البشرية، كما أن الفرنسيين والبريطانيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في القارة الأفريقية وشبه القارة الهندية في العقود المنصرمة ".

وفي جانب آخر أوضح القائد الخامنئي أن السلطة القضائية في الوقت الراهن يتم استهدافها من قبل الاعداء في الخارج، ومن المغفلين في الداخل، وهي تتعرض لضغوطات جمة في الساحة الإعلامية، حيث أن هذا الاعلام يصور قاتلًا قاسيًا قام بقتل عدة شبان يعملون من أجل تعزيز الأمن بأنه مظلوم، وفي المقابل يصور هذا الاعلام السلطة القضائية المشفقة والمدافعة عن حقوق المضطهدين بأنها ظالمة ومعتدية على حقوق الآخرين.

وأكد قائد الثورة الاسلامية على أهمية التصدي لهذا التشويش الاعلامي وقال: "القيام بالعمل الاعلامي في مواجهة هذا الأمر يحتاج إلى فريق إعلامي وفني محترف".