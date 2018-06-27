نتنياهو يبعث برسالة مباشرة ومغرضة إلى الشعب الإيراني

بعث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، البارحة، إلى الشعب الإيراني برسالة مصورة عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماع، وهي رسالة مباشرة ومغرضة ومحرضة ضد النظام تطرق خلالها إلى المنتخب الإيراني في المونديال.

بدأ حديثه بالقول |إنه من الصعب التصدي لكريستيانو رونالدو ومنعه من تسديد هدف، ولكن المنتخب الإيراني فعل ذلك، وأظهر شجاعة في الملعب"، وذلك في إشارة إلى تحقيق هدف التعادل الذي حققه المنتخب الإيراني مقابل المنتخب البرتغالي في مباريات كأس العالم.

إلا أن نتنياهو استتبع بالقول إن الإيرانيين أظهروا "الشجاعة ذاتها" في شوارع إيران، مضيفا "تستطيعون تخيل ما يمكن تحقيقه بالأموال لو لم تستخدم لدعم الإرهاب في سورية واليمن، بدل استثمارها في إيجاد حلول لتلوث الهواء ونقص المياه في إيران".

وبحسب نتنياهو فإن "الحل لكل هذه المشاكل هو الشعب الإيراني". وإنه لهذا السبب عرض تقديم المساعدة الطبية بعد الهزة الأرضية المدمرة. وأضاف أنه "فتح حساب تلغرام باللغة الفارسية لمساعدة الإيرانيين في إعادة تدوير المياه"، مدعيا أنه لن يتوقف عن السعي للسلام مع الإيرانيين.

وقال أيضا إنه يأمل أن يلتقي المنتخب الإيراني بالمنتخب الإسرائيلي في "طهران الحرة"، على حد تعبيره، معتبرا أن مثل ذلك سيكون "انتصارا للجميع".

وتأتي رسالة نتنياهو هذه، التي تحدث فيها باللغة الإنجليزية مرفقة بترجمة إلى الفارسية، بعد ساعات من دعوة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وقال روحاني إنه بواسطة أمل وثقة الشعب يمكن الانتصار على جميع المشاكل.