ما سبب منع مكتب نتنياهو أحد صحفييها من تغطية زيارة الأمير ويليام؟

قالت وكالة "الأسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، إن كبير منتجي البرامج التلفزيونية في مكتبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية نبي قينا، منع من الدخول إلى مكان إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس، بهدف تغطية زيارة الأمير ويليام.

قينا ينحدر من أصل ألباني من كوسوفو ويحمل الجنسية الألبانية، ويعمل لدى مكتب وكالة الأسوشيتد برس في القدس منذ ثلاثة أعوام.

وقال قينا، بحسب "الأسوشيتد برس"، إنه خضع للاستجواب مرارا من قبل حراس مكتب نتنياهو حول أصله العرقي. ووجّه مساعدو نتنياهو أسئلة لزملائه الذين تواجدوا في المكان وفي مكتب الوكالة في القدس، حول الديانة التي يعتنقها، وفيما إذا كان مسلما.

وقالت مديرة العلاقات العامة في الوكالة لورين إيستون: "تشجب وكالة الأسوشيتد برس هذا التحديد النمطي الصارخ لأحد صحفييها، بسبب أصله الاثني وديانته، وتطالب مكتب رئيس الوزراء بوقف ممارسات متحيّزة كهذه بصورة فورية."