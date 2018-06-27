"وكالة فلسطين اليوم" تنضم لتطبيق "نبض الإخباري"

انضمت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى تطبيق نبض الإخباري وهو منصة إعلامية عربية تضم أكثر من 1500 مصدر إخباري من الشرق الأوسط والعالم.

ويعد تطبيق نبض من أشهر التطبيقات حيث يعبر عنه بجملة "كل الطرق تؤدي الى روما" الشهيرة فكل الطرق تؤدي إلى نبض وتخرج منه كأنها سلسلة تفاعلية من الاخبار العالمية والمحلية التي تهم المواطن بكافة طبقاته، فمن المعروف أن لا بيت يخلوا من هاتف ذكي أو جهاز لوحي، إضافة إلى أن الشاب العربي بالأخص أصبح يهتم للأخبار بكافة صنوفها، ومن هنا ينطلق نبض لينبض بالعالم بأخباره.

من خلال تطبيق نبض، يمكن متابعة أكثر من ٦٠٠ مصدر إخباري من الشرق الأوسط والعالم، حيث يمكن متابعة المصادر من العراق، السعودية، مصر، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، فلسطين، الأردن، المغرب، عمان، تونس، ليبيا، اليمن، السودان، سوريا ومصادر عالمية أخرى، فلا داعي للانتقال بين المواقع لمتابعة الأخبار، فعند فتح التطبيق لأول مرة يطلب منك اختيار المصادر التي تفضل أن تتابعها.

ويمكن قراءة تفاصيل أي خبر بالضغط عليه، حيث تظهر صفحة بكل تفاصيل الخبر مع إمكانية تغيير حجم الخط، إضافة الخبر للمفضلة، ومشاركة الخبر في شبكات التواصل الاجتماعي، التعليق على الخبر، و تكبير أو تخزين صورة الخبر، كل ذلك بواجهة مصممة خصيصا لشاشات الموبايل و التابلت بشكل عملي و رائع.